«نيوم» تبلغ ذروة الإنجاز خلال 4 سنوات

مال وأعمال

«خلال 4 أعوام، سنصل إلى ذروة العمل في «نيوم»، ما يتطلّب وجود 400 ألف عامل في المشروع حينها، مقابل 50 ألفاً حالياً»، بحسب نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم».

وأضاف في مقابلة مع «اقتصاد الشرق»، على هامش ملتقى الاستثمار البلدي (فرص)، المنعقد في العاصمة الرياض، أن «التسارع هو الصفة الأمثل لوصف مشروع «نيوم»، حيث تتسارع عمليات البناء والإنشاءات بوتيرة عالية، مع انتقالنا من فترة وضع التصاميم إلى مرحلة التنفيذ للمرحلة الأولى»، التي يُتوقّع إنجازها عام 2030.

تصل استثمارات المرحلة الأولى من مدينة «نيوم»، الواقعة على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، إلى 1.2 تريليون ريال سعودي (327 مليار دولار)، تتضمن دعماً حكومياً تتراوح قيمته بين 200 و300 مليار ريال، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تصل إلى 500 مليار ريال.

يُنوّه النصر بأن «مشروع «نيوم» ضخم جداً.. يتطلّب العمل ليلاً نهاراً، ولسنوات طويلة». معتبراً أنه يمثل «أكبر فرصة استثمارية متاحة في العالم بمجال العقار، سواء للاستثمار أم التطوير أم لشركات الخدمات والمرافق، ولاسيما «ذا لاين» الفريد من نوعه».

