مال وأعمال

خسائر «بوينغ» تفاقمت خسائر شركة بوينغ العام الماضي 16% إلى 5 مليارات دولار. وسجلت الشركة خسارة فصلية للمرة السادسة على التوالي بواقع 1.75 دولار للسهم على خلفية زيادة التكاليف. وبلغ التدفق النقدي الحر 3.1 مليارات دولار في الربع الرابع من 2022، وهو ما رفع التدفقات النقدية للشركة لتسجل أول تدفق نقدي إيجابي لها على أساس سنوي منذ عام 2018. يُشار إلى أن الإيرادات الفصلية للشركة نمت بـ 35% إلى 20 مليار دولار وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات. تسلا.. 3.6 مليار دولارات لتوسعة مصنع تعتزم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية استثمار 3.6 مليارات دولار لتوسيع قدرات التصنيع في ولاية نيفادا، بينما تثق في أن زيادة الأرباح المرتبطة بالبرمجيات - والتي انعكست في صافي الدخل القياسي للربع الرابع من العام الماضي - ستحافظ على هوامش ربح أعلى من أي شركة سيارات أخرى. وقالت الشركة في بيان إنها تخطط لإنتاج كميات كبيرة من الشاحنات الصغيرة، وستصنع بطاريات خلوية تكفي لمليوني مركبة خفيفة الوزن سنويا في نيفادا. وكان جو لومباردو، حاكم نيفادا، قد نشر صورة له على تويتر مع الرئيس التنفيذي لتسلا، إيلون ماسك، بعد أن أعلن الحاكم الجمهوري المنتخب حديثا في أول خطاب له مساء الاثنين أن تسلا التزمت بإنشاء مصنع جديدة تماما للشاحنات الكهربائية في شمال الولاية. سيقوم المشروع بتوسيع عملية حالية في مركز تروكي رينو الصناعي، والذي يقع على بعد حوالي 32 كيلومترا شرقي مدينة رينو-سباركس. إنتاج الصين من الذهب ارتفع 13 % تجاوز إنتاج الصين من الذهب 372 ألف طنًا في عام 2022، بزيادة قدرها 43065 طناً، أي بنسبة نمو 13.09 بالمئة على أساس سنوي. وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية للذهب أن إجمالي استهلاك الذهب في الصين سجل 100174 طنًا خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته 10.63 بالمئة عن العام الأسبق. وانخفض استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 8.01 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 65432 طنًا، بينما انخفض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 17.23 بالمئة، بالمقارنة مع عام 2021 ليبلغ 25894 طنًا.