«KIB» اختتم مشاركته في معرض «وظيفتي»

مال وأعمال

شارك بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً في معرض «وظيفتي»، المخصص لاستقطاب المواهب الكويتية، تأكيداً على دوره المجتمعي في دعم الطاقات الشبابية الوطنية، وصقل مهاراتهم في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، وفي المجال المصرفي على وجه التحديد.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: «يولي البنك اهتمام كبير بتنمية الكوادر الوطنية من الشباب، من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم، والتي تبرز دورهم في دفع النمو المستدام لبلادهم، وبدورنا نحرص دائماً على تقديم برامج تدريبية متكاملة، تعزز من قدراتهم وتحسن من أدائهم الوظيفي والمهني، فلا شك أنهم حجر الأساس لنجاح وتطور أي مؤسسة بامتداد مسيرتها».

مشيراً إلى استقبال موظفي KIB طوال فترة المعرض للجمهور، حيث قام فريق البنك باستلام السير الذاتية للزوار، وتقديم شرح مبسط لهم حول الجوانب المختلفة للعمل في القطاع المصرفي في الكويت، والخبرة المالية والاقتصادية الكبيرة التي يقدمها هذا المجال للعاملين فيه، ذلك مع توضيح متطلبات وبيئة العمل الداخلية لدى KIB بشكل خاص، والمهارات التي تحتاج إليها كل إدارة فيه. كما أشاد الدرامي بالنجاح الذي حققه هذا المعرض، مقارنته بغيره، مؤكداً على التزام KIB بدوره المجتمعي في المشاركة بصورة دورية في مثل هذه الفعاليات، التي تهدف إلى تشجيع الأجيال القادمة على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، ومنحهم الثقة في الشركات والمؤسسات المحلية في احتضانها لهم ولمواهبهم، لافتاً في ختام تصريحه، إلى إمكانية ارسال السير الذاتية للمهتمين بالعمل في KIB، على البريد الالكتروني ([email protected]).

