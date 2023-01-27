«التجارة»: تحديث موقع مركز الكويت للأعمال

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق النسخة المحدثة من موقع مركز الكويت للأعمال لتقديم خدمات تأسيس الشركات «اونلاين» وبالربط الكامل مع تطبيق «سهل» اعتباراً من أول فبراير المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن النسخة المحدثة تشمل تقديم خدمات متكاملة وتسمح بتأسيس الشركات المهنية بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035.

وافادت ان الخدمة تأتي وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء واستكمالا لمنظومة تطوير الوزارة الرقمية الأولى بالكويت. وأكدت السعي لتطوير ورقمنة كافة خدمات قطاعات وادارات الوزارة للمستفيدين «اونلاين» بلا استثناء والعمل الدؤوب على استحداث وتطوير جميع انظمتها الرقمية .

