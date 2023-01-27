البنوك عطلة في ذكرى الإسراء والمعراج والأعياد الوطنية

مال وأعمال

قالت مديرة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى إن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الأحد الموافق 19 فبراير 2023،باعتباره يوم راحة، واعتبار يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2022، وذلك بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1444 هجرية. وأضافت العيسى في بيان صحافي انه بمناسبة قرب حلول العيد الوطني ويوم التحرير للعام الميلادي 2023 سوف تعطل البنوك أعمالها يومي الأحد والإثنين الموافقين 26 فبراير 2023 و27 فبراير 2023 مع اعتبار يومي السبت والأحد الموافقين 25 فبراير 2023 و26 فبراير 2023 يومي عطلة رسمية، واعتبار يوم الإثنين الموافق 27 فبراير 2023 يوم راحة، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023 وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وأشارت إلى أن اتحاد مصارف الكويت ينتهز هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبات على الجميع بالخير واليمن والبركات.

