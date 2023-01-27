«الأهلي المتحد» رعى الدورة التدريبية الربيعية

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعاية الدورة التدريبية الربيعية الرابعة والثلاثين التي ينظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية لطلاب المرحلة المتوسطة والجامعات، بهدف توجيههم نحو ممارسة البحث العلمي وربطهم بالموضوعات العلمية وتعوديهم على النظر للموضوعات المختلفة من منظور علمي، ومساعدة الشباب على معرفة القواعد الأساسية لإجراء البحوث العلمية، وكيفية تطبيق هذه البحوث في الحياة الواقعية. ويستمر البرنامج التدريبي في الفترة ما بين الثاني والعشرين من يناير الجاري وحتى الثاني من فبراير القادم.

تهدف الدورة التدريبية إلى مناقشة عدد من المواضيع العملية المختلفة مع الطلاب في جو من الثقة والإحساس بالمسؤولية من جانبهم، حيث يتاح في نهاية الدورة قيام مجموعة من الطلاب بإلقاء محاضرة، كما تتضمن الدورة إجراء عدد من التجارب العلمية البسيطة، واستنباط الملاحظات المهمة من هذه التجارب.

وتعليقًا على هذه الرعاية، صرحت فاتن التميمي رئيسة إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد في بيان صحفي: نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لرعاية هذه الدورة التدريبية التي تسهم في بث حب العلم وتنمية القدرة على ممارسة البحث العلمي بين أبنائنا من طلاب المدراس الثانوية والجامعات، ليكون لنا دور في إعداد علماء المستقبل من أبناء الكويت الحبيبة.

وأضافت التميمي أن البنك الاهلي المتحد لا يتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للشباب في كل المجالات، ودون شك تدريبهم على ممارسة البحث العلمي له أهمية خاصة من جانبنا لتجديد وتأكيد التزامنا في دعم جيل جديد يقبل على البحث العلمي ويؤمن بأهميته.

وأكدت التميمي أن الإقبال الملحوظ من الطلاب على المشاركة في هذه الدورة هو تأكيد لأهميتها في بناء العنصر البشري على اسس علمية سليمة، ودعت التميمي الطلاب إلى مواصلة المسيرة العلمية واضعين نصب أعينهم أنهم الثروة الحقيقية للبلاد وأنهم الضمانة الأكيدة لتحقيق مكانة متقدمة للوطن وتحقيق ما يصبو اليه.

وأعربت التميمي عن خالص أمنياتها باستمرار التعاون بين البنك الأهلي المتحد ومعهد الكويت للأبحاث العلمية كما أعربت عن خالص أمنياتها لمعهد الكويت للأبحاث العلمية بمواصلة نجاح مسيرته نحو التثقيف العلمي للشباب ونشر أهمية البحث العلمي.

