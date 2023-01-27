«الجزيرة» تتعاون مع «السياحة الجورجية»

مال وأعمال

تتعاون طيران الجزيرة مع المكتب الوطني الجورجي للسياحية في حملة تهدف للترويج عن السفر والسياحة في جورجيا، حيث أقامت حفلاً حضره سفير جورجيا لدى الكويت، كونستانتين جغينطي بالإضافة إلى نخبة من ممثلي وكلاء السفر وشركاء الشركة.

متحدثاً خلال الحفل، قال السفير الجورجي: «سعيدون جداً هذه المبادرة التي نرحب بها وجميع أنواع المبادرات التي من شأنها تطوير العلاقات الودية القائمة بين دولة الكويت وجورجيا، فالعلاقات بين الشعبين هي في غاية الأهمية، علاوة عن التعاون الاقتصادي والتجاري. وكان للرحلات المباشرة بين الكويت وجورجيا دوراً محورياً في تطوير هذه العلاقات، وطيران الجزيرة كانت رائدة في إطلاق هذا الخط. وتعد السياحة قطاعاً حيوياً ومهماً تعزيز العلاقات وهذا الحفل الترويجي يظهر كيف يمكن للطيران والسياحة التعاون بنجاح في تعزيزها. يسعدني أن تكون جورجيا وجهة سياحية شهيرة ضمن السياح الكويتيين ونأمل أن يزورها المزيد منهم في المستقبل».

تعد جورجيا وجهة سياحية لا تتطلب تأشيرة بالنسبة للسياح الكويتيين، وتتميّز بثقافتها الغنية وتاريخها وطبيعتها المتنوعة التي تجعلها وجهة مثالية لجميع أنواع السياح من الأفراد والعائلات سواءً في الصيف أو الشتاء، بما في ذلك للاستمتاع بمختلف أنواع الرياضات الخارجية والمغامرات الاستكشافية التي تستهدف الباحثين عن الإثارة، والوديان والجبال الخضراء لأولئك الذين يفضلون المناظر الخلابة.

وتشغل طيران الجزيرة رحلات مباشرة من الكويت إلى العاصمة تبليسي التي تنفرد بمعالمها الثقافية والطعام المتنوع، كما أنها بوابة

إلى العديد من المدن الأخرى في جورجيا التي يجب زيارتها مثل كاخيتي وكوتايسي وغودوري. وتستغرق مدة الرحلة ما لا يتعدى الساعتين والنصف الساعة من الكويت، مما يجعلها وجهة مناسبة لقضاء إجازة سريعة.

من جهته، قال نائب الرئيس لقطاع المبيعات في طيران الجزيرة، بهاراتان رافيندران: «أطلقت طيران الجزيرة رحلات مباشرة إلى العاصمة الجورجية تبليسي في عام 2018 لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات المباشرة إلى هذه الوجهة السياحية النامية والتي كانت قد بدأت تستحوذ على شهرة عالمية. ولاقى هذا الخط نجاحاً من بين المسافرين من الكويت منذ ذلك الحين. هدفنا مواصلة تعزيز شراكاتنا مع الشركاء التجاريين ووكلاء السفر عبر الترويج لمختلف الوجهات التي نخدمها ويسعدنا التعاون في هذه الحملة الترويجية بالتعاون مع المكتب الوطني الجورجي للسياحية».

