«أسواق المال»: إلغاء إدراج «لاند المتحدة»

مال وأعمال

اصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا في اجتماعه رقم (2) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 25/01/2023 والذي قرر ما يلي: إلغاء إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندان رقم (7) و (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصان على التالي:

«للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

7. إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.

8. إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق».

وذلك نظراً لعدم قيامها بمعالجة المركز المالي لها بشكل يعكس استيفاءها لمتطلبات الهيئة الرقابية اللازمة للاعتراف بالأصول العقارية المتنازل عنها لمصلحة الشركة والواردة في «المادة الأولى» من القرار رقم (133) لسنة 2022 بشأن إيقاف تداول سهم شركة لاند المتحدة العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية والصادر بتاريخ 21/08/2022, وذلك خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 05/01/2023.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية للمستثمرين، والمخاطر التي قد يتعرض لها جمهور المستثمرين نتيجة التعامل على أسهم الشركات التي تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين،

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

