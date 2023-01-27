«روش» دشنت مكتباً جديداً في الكويت

مال وأعمال

افتتحت شركة روش لتجارة الأدوية والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية «روش دياجنوستيكس الكويت»، مكتبها الجديد في برج الشايع بالطابق الخامس. حضر الافتتاح الشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام لعمليات الاستثمار في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والدكتور تيزيانو بالميلي، سفير سويسرا لدى الكويت، والدكتور فاسيليس باكويانيس، المدير العام لـ روش دياجنوستيكس الكويت، إلى جانب عدد كبير من الحضور.

كما احتفلت روش دياجنوستيكس في نوفمبر 2022 بمرور عامين على بداية أعمالها في الكويت وتقدمها في مجال الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطويلة الأجل للمرضى وغيرهم من المواطنين في دولة الكويت.

وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قد أصدرت رخصة استثمارية لشركة روش دياجنوستيكس وفقاً للقانون رقم 116 لسنة 2013 لإنشاء كيان قانوني لها في الكويت لتقديم الخدمات التشخيصية وتوسيع نطاق مزايا الرعاية الصحية الممتازة للجمهور.

أعربت شركة روش دياجنوستيكس مرة أخرى عن امتنانها لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت لحرصها الشديد على تسهيل ودعم الاستثمار الدولي في الكويت لتمكين الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية للعمل في السوق ودعم نمو القطاع في المنطقة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية المبتكرة.

