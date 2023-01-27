«يونسكو»: مدينة حرة وعالمية تركت بصماتها على السينما والأدب والفنون

النهار Weekend

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أنها أدرجت المركز التاريخي لميناء مدينة أوديسا في (أوكرانيا) على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وقالت المنظمة في بيان إن لجنة التراث العالمي قررت إدراج المركز التاريخي (أوديسا) في أوكرانيا على قائمة التراث العالمي مؤكدة أن هذا القرار يقر بالقيمة العالمية البارزة للموقع وواجب البشرية جمعاء لحمايته. وذكر البيان أنه بموجب شروط اتفاقية التراث العالمي «تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية (البالغ عددها 194 دولة) بعدم اتخاذ أي خطوة متعمدة قد تلحق أضرارا مباشرة أو غير مباشرة بموقع التراث العالمي وتساعد في حمايته». وأضاف أن المركز التاريخي (لأوديسا) أدرج كذلك على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر مما يتيح له الوصول إلى المساعدة التقنية والمالية الدولية المعززة والتي قد تطلبها أوكرانيا لضمان حماية الممتلكات وإذا لزم الأمر المساعدة في إعادة تأهيله. من جهتها قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إن «(أوديسا) مدينة حرة ومدينة عالمية وميناء أسطوري تركت بصماتها على السينما والأدب والفنون تخضع لحماية معززة من المجتمع الدولي». وأضافت ازولاي أن هذا المعلم «يجسد تصميمنا الجماعي على ضمان حماية المدينة التي تفوقت دائما على الاضطرابات العالمية من المزيد من الدمار». وتعد هذه التدابير جزءا من خطة العمل الشاملة للمنظمة في أوكرانيا والتي حشدت بالفعل أكثر من 18 مليون دولار للتربية والعلوم والثقافة والإعلام.

