66 فيلماً في مهرجان العين السينمائي الدولي

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تنطلق فعاليات مهرجان العين السينمائي الدولي في دورته الخامسة، التي تقام في مدينة العين، تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، في الفترة من 6 إلى 11 فبراير 2023، مقدماً 66 فيلماً من أبرز الأفلام الدولية والعربية والخليجية والمحلية المتميزة، والتي تُعرض أغلبها في عرضها الأول على شاشات «العين السينمائي الدولي» ضمن مسابقاته الرسمية، «الصقر الدولي الطويل» و«الصقر الخليجي الطويل» و«الصقر الإماراتي القصير» و«الصقر الخليجي القصير» و«الصقر لأفلام المقيمين» و«الصقر لأفلام الطلبة».

المسابقات الرسمية

استقطب المهرجان في دورته هذا العام العديد من الأفلام المتفردة التي ترشح بعضها في جائزة الأوسكار، حيث يتنافس في المسابقة العالمية «الصقر الدولي الطويل» التي تم استحداثها في الدورة الخامسة، لتقديم 8 أفلام عالمية المستوى، والتي حازت جوائز كبرى في مهرجانات عالمية، منها: الفيلم الفرنسي «ريبل» والفيلم السوري «الطريق» وفيلم «سينت عمر».

فيما تعرض مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» 6 أفلام، من بينها 5 أفلام من الإمارات هي: «منشل»، «أحلام العصر»، «حجر الرحى»، «كينج الحلبة»، و«100 عبوة»، وفيلم من الكويت بعنوان «عماكور».

أما في «الصقر الإماراتي القصير»، فاختار المهرجان 16 فيلماً من الأفلام المحلية القصيرة التي نفذت بأيادي إماراتية، ومواهب مبدعة في عالم السينما، وتأتي مسابقة «الصقر الخليجي القصير» لتعرض 13 فيلماً خليجياً متنوعاً من حيث المضمون والفكرة، ويعرض المهرجان أيضاً على شاشاته 11 فيلماً في مسابقة «الصقر لأفلام المقيمين»، و6 أفلام أخرى في مسابقة «الصقر لأفلام الطلبة».

السينما الأفريقية

برنامج جديد، تم استحداثه في الدورة الخامسة من مهرجان «العين السينمائي» الذي يحتفي بالسينما الأفريقية التي يعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين، حيث أصبحت من أهم وأكبر القارات في عدد الإنتاجات السينمائية، حيث تنتج حوالي 3000 فيلماً، تزيد عوائدها لأكثر من 5 مليارات دولار في العام، ويتم توزيعها عبر مختلف أنحاء العالم، كما تتناول السينما الأفريقية الزاخرة بالأفلام، مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية العالمية، والتي نال أغلبها صدى كبيراً، حاصدة العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات عالمية.

بانوراما العالم

أعلن «العين السينمائي الدولي» عن اختيار 3 أفلام ضمن برنامج «بانوراما العالم»، الذي كان يعرف في دوراته السابقة باسم «سينما العالم»، وهي: فيلم «كارمن» من مالطا، وفيلم «العصر الذهبي» من أميركا، وفيلم Udd Jaa Nanhe Dil من الهند، حيث تأخذ الأفلام التي تتنوع قصصها بين الدرامية والاجتماعية، جمهور وضيوف المهرجان في رحلة حول العالم، لتبادل الخبرات والثقافات السينمائية المختلفة.

وضمن برنامج «إنجازات الفنانين»، يُكرم «العين السينمائي الدولي» في دورته هذا العام، نخبة من المؤثرين في صناعة «الفن السابع»، احتفاء بمسيرتهم الفنية الحافلة بالعديد من الإنجازات للارتقاء بالسينما وهم: الممثل والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي، والممثلة المصرية القديرة نادية الجندي، والممثل السعودي عبد الله المحيسن، وأحمد غولشن الذي يُعد من أوائل الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.

صفة دولية

بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة من المهرجان، قال عامر سالمين المري، رئيس ومدير عام مهرجان «العين السينمائي الدولي»: اكتسب المهرجان في دورة هذا العام صفة الدولية، بعد الجولة السينمائية المكوكية الغامرة التي قمت بها في عدد من المهرجانات العالمية والعربية، لتأتي مسابقة «الصقر الدولي الطويل» التي تم استحداثها في دورة هذا العام، لتكون بمثابة ثمرة الجهد والتعب الكبيرين، خلال دورات المهرجان الـ4 السابقة، التي حققت انتشاراً خليجياً وعربياً وعالمياً، لوضع «العين السينمائي» في قلب الحدث، ورسم اسمه من ذهب ضمن خريطة المهرجانات السينمائية العربية والعالمية.

