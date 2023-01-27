أنغام احتفلت بـ«عيد ميلادها».. وتستعد لطرح «عشان أرضيك»

النهار Weekend

احتفلت الفنانة أنغام، بعيد ميلادها، مع مجموعة من أصدقائها المقربين وعدد من نجوم الفن، وحضر عيد الميلاد كل من الفنانة إلهام شاهين والمطربة سميرة سعيد ومنى زكي وأحمد حلمي وهشام ماجد وشيكو والشاعر أمير طعيمة وغيرهم.

من جانبها، وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة تهنئة للفنانة «أنغام» بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت «إلهام»، صورا تجمعهما، عبر حسابها على «إنستجرام».

وعلقت «إلهام»، على الصور قائلة: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي أنغام، كل سنة وإنتي دايما جميلة وناجحة ومتألقة، ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويعطيكي الصحة ويحافظ عليكي من كل شر».

وأضافت: «ويخليلك ماما وعمر وعبد الرحمن، ويحققلك كل ما تتمنيه حبيبتي وصديقتي الغالية أنغام».

على جانب آخر، كشفت «أنغام» عن تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تطرحها خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الأغنية جديدة سيتم طرحها قبل منتصف فبراير المقبل.

وأضافت أن الأغنية تحمل عنوان «عشان أرضيك» من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، وتصدر خلال أيام، كونها مرتبطة بطرح أغنية أخرى بمناسبة احتفالات عيد الحب منتصف فبراير المقبل.

يذكر أن آخر أعمال أنغام، كانت أغنية «عارفة قيمتي» التي طرحت في أغسطس 2022، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

وتستعد «أنغام» لإحياء حفل يوم الجمعة الموافق 3 فبراير، وذلك على مسرح الماركية في كايرو فيستيفال مول، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من الفئة Silver بـ1250 جنيها، والفئة الثانية Gold بـ1550 جنيها، والفئة الثالثة والأخيرة Platinum بـ1850 جنيها، وغير مسموح بدخول أشخاص دون سن الـ16 عاما في الحفل.

كما شاركت «أنغام» في حفل «تريو نايت» ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، للاحتفال مع الجمهور بليلة رأس السنة، وذلك برفقة ما يزيد على عشرة مطربين من نجوم الوطن العربي، منهم: الفنانة إليسا، أصالة، نانسي عجرم، لطيفة، نجوى كرم، مروان خوري، بهاء سلطان، وائل كفوري، عاصي الحلاني، صابر الرباعي.

