سلمى أبو ضيف في «الإمام الشافعي»

النهار Weekend

تعاقدت النجمة الشابة سلمى أبوضيف على مسلسل «الإمام الشافعي»، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويتناول المسلسل السيرة الذاتية للإمام الشافعي أحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة، وهو من بطولة خالد نبوي وتأليف ورشة مريم نعوم وإخراج السوري الليث حجو. ويعتبر مسلسل «الإمام الشافعي» أول عمل درامي يتناول سيرة ذاتية دينية في سباق رمضان المقبل، بعد غياب السيرة الذاتية لعدة سنوات طويلة نظرا إلى تكاليف إنتاجها العالية.

وتصدرت سلمى مؤخرًا غلاف مجلة «فوغ» العربية والتي احتفت في عددها الأول في 2023 بجمهورية مصر كدولة ملهمة للعالم منذ القدم، وقد نشرت سلمى أبوضيف على حسابها الرسمي في إنستغرام صورًا للغلاف.

