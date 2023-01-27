مخرج مسلسل «توحة» أنهى «بروفات الترابيزة»

النهار Weekend

أنهى المخرج محمد النقلي، بروفات الترابيزة الخاصة بمسلسله الجديد «توحة» والمقرر أن يبدأ تصويره مطلع فبراير المقبل.

ضمت البروفة الأخيرة كلا من الفنانين: علا غانم، حجاج عبد العظيم، انتصار، احمد صيام، عابد عناني، وريم أحمد، بالإضافة إلى مؤلف المسلسل احمد صبحي.

وصرح «النقلي»، أنه وضع اللمسات الأخيرة على بعض شخصيات المسلسل والمكتوبة بحرفية عالية بقلم السيناريست أحمد صبحي، وتم تطوير الشخصيات بحضوره مع الممثلين، وقيامه بتوضيح خلفيات كل شخصية داخل السياق الدرامي للعمل، ثم قام الحضور بالتقاط صورة جماعية؛ استعدادا للتصوير رافعين علامة النصر.

ونفى النقلي أن تكون الفنانة علا غانم تصور حاليا أي مسلسلات أخرى، كما ذكرت بعض المواقع، وأكد أنها ستنافس فقط في رمضان المقبل من خلال إطلالتها الوحيدة عبر مسلسل «توحة».

كما أشار المخرج محمد النقلي، إلى أنه لا يخاف من قصر الفترة الزمنية قبل بدء شهر رمضان والموافق له آخر شهر مارس، ورغم تأجيل تصوير المسلسل من ديسمبر إلى فبراير فهو يستطيع مع فريق العمل التصوير والانتهاء من مونتاج أول 10 حلقات قبل بداية شهر رمضان.

