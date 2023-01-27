عمرو مصطفى طرح جديده «سلام سلام»

النهار Weekend

طرح الملحن والمغني عمرو مصطفى أغنية جديدة بعنوان «سلام سلام» تعاون فيها مع الشاعر الغنائي مصطفى ناصر والموزع الموسيقى تيام.

وكان مصطفى قد طرح أغنية بعنوان «يا دايرة» قبل ثلاثة أسابيع، ومازالت حتى الآن ضمن قائمة أفضل الأغاني على يوتيوب، وتخطت مشاهداتها حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة، وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو، كما تعد تلك الأغنية هي أولى أغاني مشروعه الجديد «message song» الذي يهدف من خلاله إلى طرح أغان مدتها لا تزيد على الدقيقة، وإذا أعجبت الجمهور سيقوم بطرح الأغنية كاملة.

كما طرح الفنان المصري خلال الفترة الماضية أربع أغان من ألبوم غيرك مين، وهي: إلا أنا، رقصة، مين هيجاريه، وسيبوه.

