أكرم توفيق.. «موفاسا» يتخلى عن عرشه مؤقتاً

النهار Weekend

سيفتقد الأهلي المصري، أحد أبرز نجومه الذين لمعوا في الفترة الماضية، وذلك عندما يتوجه إلى المغرب بعد أيام قليلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن أكرم توفيق، الذي كان لاعبا أساسيا في الفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وتلقت جماهير كرة القدم في مصر بمختلف انتماءاتها صدمة كبيرة بالإعلان عن تعرض لاعب الأهلي أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد سقوطه في مران الفريق الأحمر الشهر الماضي.

وتعرض أكرم للإصابة مرتين في الرباط الصليبي خلال عام 2022، الأولى كانت خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يتعرض للإصابة الجديدة قبل نهاية العام الماضي.

وتعاطفت الجماهير سواء المنتمية للأهلي أو حتى التي تشجع الغريم الزمالك مع اللاعب الذي يتميز بالقتال في الملعب خاصة وأنه غاب لفترة طويلة عن الملاعب خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي.

ويتميز أكرم توفيق بروحه القتالية في الملعب واللعب بحماس شديد ما يتسبب كثيرا في تعرضه لإصابات قوية لكنه يعود بعد ذلك بذات الروح والأسلوب.

ولقب أكرم بقلب الأسود و«موفاسا» الملك الأسد نظرا لشراسته في الملعب وروحه العالية وصرخاته المدوية مع كل لعبة قوية أو مهمة ينجزها في المباراة.

واعترف أكرم بأن مدربه السابق الجنوب أفريقي بيستو موسيماني هو أول من أطلق عليه لقب موفاسا ومن بعده انتشر اللقب بين اللاعبين والجماهير حتى بات يشار إليه دائما بهذا الاسم حتى في بعض وسائل الإعلام المصرية. ولد أكرم في خريف 1997 بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية في عائلة كروية يقودها الأب الحاج توفيق الذي لعب في العديد من الأندية المصرية قديما وأنجب 4 أبناء جميعهم يلعبون في أندية مصرية وأكبرهم عبد العزيز توفيق الذي لعب مع نادي طلائع الجيش وإنبي والمصري كما أنه انضم للمنتخب المصري عام 2005 تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.

وهناك أيضا أحمد توفيق أحد نجوم نادي الزمالك سابقا ويلعب حاليا في البنك الأهلي كما أنه شارك مع المنتخب المصري في العديد من المباريات.

كما أنجب حاتم توفيق الشقيق الأصغر لأكرم ويلعب حاتم مع نادي المنصورة أحد أندية الدرجة الثانية المصري.

ومثل إخوته وجد أكرم توفيق مكانا في نادي إنبي الذي تأسس كمظلة كروية قادرة على استيعاب الشباب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بأندية الأهلي والزمالك.

وحين أصبح في الثامنة عشرة من عمره كان ضمن فريق إنبي الأول مواجها نجوم الدوري المصري وقادرا على الثبات أمامهم في خط الوسط الذي يحترف اللعب فيه بجانب الجهة اليمني.

وفي 2016 تصارع عليه الأهلي والزمالك بل وكانت التوقعات تشير إلى انتقاله للزمالك مع شقيقه أحمد لكنه في النهاية اختار الأهلي رغم تشجيع أسرته للزمالك.

وكان أكرم يشارك على فترات متباعدة في ظل تواجد العديد من اللاعبين الكبار في وسط الملعب بالأهلي.

وقرر الأحمر إعارته في يناير 2019 إلى الجونة وبعد عام واحد عاد من جديد للقلعة الحمراء بعدما بات أحد نجوم بطولة الدوري المصري.

وكانت نقطة التحول في مسيرته مع الأهلي هي إصابة الظهير الأيمن محمد هاني حيث تمت الاستعانة بأكرم في مركز الظهير الأيمن لينفجر اللاعب ويظهر بصورة مبهرة لم يكن يتوقعها أحد.

وبات أكرم من أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري المصري لينضم للمنتخب المصري ويصبح الظهير الأيمن الأساسي للفراعنة مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

لكن مسيرة أكرم تعطلت في يناير الماضي بإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال أول مباراة بكأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا ليغيب طويلا عن الملاعب.

وفي الموسم الحالي عاد أكرم وبنفس القوة ونفس الأسلوب القتالي ليخطف مكانه مجددا في تشكيلة الأهلي ويصبح من أعمدة الفريق الرئيسية.

وقبل مباراة سموحة في ديسمبر الماضي بالدوري قفز أكرم لكرة عالية في مران الأهلي ليسقط على الأرض.

ويتعرض للإصابة دافعا الثمن مجددا لقتاله حتى في التدريبات.

ويتميز أكرم بحسن الخلق وصوته العذب في قراءة القرآن ويهوى رفع أذان الصلوات لزملائه خارج المستطيل الأخضر.

في أبريل من عام 2020 تزوج أكرم توفيق من شابة مصرية لم يعلن أبدا عن اسمها حيث احتفل بزفافه وسط مراسم زفاف جميلة ولكنها اقتصرت على حضور الأهل والأقارب وبعض اللاعبين من زملائه في النادي الأهلي. وكان حفل زفافه وسط أجواء مقلقة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي في مصر والعالم.

