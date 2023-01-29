المواطن بين «مطرقة المجلس ومسمار الحكومة»

آراء

الحكومة قدمت استقالتها يوم الاثنين الماضي وقبل جلسة التصويت على مقترح شراء مديونيات المقترضين من البنوك بالرغم من قبولها الطلب الحكومي بسحب تقرير اللجنة المالية شريطة أن تقدم الحكومة تعهدات وضمانات الى المجلس بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وايجاد حلول لإلغاء فوائد الاستبدال لدى المتقاعدين، ولكن الحكومة استبقت الجلسة بتقديم استقالتها المسببة.

السؤال الذي يبحث عن إجابة الآن: ماذا استفاد المواطن من التحدي والعناد وعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ينتظر تنفيذ المقترحات التي تحسن من مستواه المعيشي، وتحسين بعض الخدمات الحكومية كالاسكان والصحة والتعليم؟!

ويبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الاستقالة، وقد أصبحنا أمام سيناريوهات متعددة، والكل يدلو بدلوه، فهناك من يقول إبطال للمجلس، وآخر يؤكد أن هناك حلاً دستورياً للمجلس والبعض يقول سيتم تشكيل حكومة جديدة دون حل المجلس.

إن حالة عدم الاستقرار السياسي تضر بمصالح المواطن الذي يتمنى استقرارا سياسيا لتحقيق طموحاته، والمشهد السياسي ضبابي وكأننا عدنا إلى المربع الاول. رغم أن الجميع تفاءل بمخرجات الانتخابات الأخيرة وزاد التفاؤل بحكومة سمو الشيخ أحمد النواف الذي بدأ نهجاً جديداً لمكافحة الفساد وإغلاق منابعه وتطبيق القانون على الجميع والنزول الى الشارع لتلمس حاجات المواطنين، وحظي سمو رئيس الحكومة بقبول شعبي لم ينله أي رئيس وزراء سابق وكان الشعب هو الغطاء الشعبي لحكومته وهو خط الدفاع الاول عنه.

لم نتمن وصول الأمور إلى ما آلت إليه من عدم التعاون بين السلطتين، فإلى متى سيبقى المواطن في دائرة الانتظار لتحقيق ما يتمناه من تحسين اوضاعه المعيشية وتحسين خدماته، فالمواطن يعيش بين مطرقة المجلس وسندان الحكومة وكأنه يعيش في دائرة مغلقة تعيد نفسها بين فترة وأخرى ولا يستطيع الخروج من هذه الدائرة والسبب العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

بالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

