الشعب يستجوب النواب

آراء

من واجبي أنا كمواطن ومحسوب من أفراد الشعب بأن أسهم بدفع عجلة المنظومة الديموقراطية عن طريق اختياري لك أيها العضو الحالي في مجلس الأمة إيماناً ببرنامجك الانتخابي ووعودك التي كانت حينها تدغدغ مشاعري، فكلامك عن تطوير البلد ورفع مستوى مؤشراته المهمة مثل التعليم والصحة ووعود أخرى قريبة إلى أولوياتنا - نحن الشعب - وجعلتنا نعيش في حلم بأنك ومن معك الحلقة المفقودة في تحقيق ما نريد على مستوى الوطن، ونجحت في إقناعنا بأن وجودك هو الذي سيصنع التناغم مع كل الجهات المسؤولة لدفعها للعمل والإنجاز بهدف تحقيق رؤية الوطن، وبعد فترة من الأداء أستطيع أنا بأن أقيمك أنت وزملاءك في مجلس الأمة، فما ترونه إنجازاً أراه أنا خارجاً عن نطاق أولوياتنا لنعيش واقعاً فيه تبخرت وعودكم وتكشف ضعف إمكاناتكم.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

كما كان واجبي بأن أختارك فاليوم أرى من حقي أن أقدم من هذا المنبر استجوابي لك، فضعف أدائك واضح وعدم قدرتك على الإنجاز لا يختلف عليها اثنان، وان حاولت التبرير وشاركتني إنجازات تراها أنت انتصاراً فوضع البلد يؤكد فشلك، يبدو أن أولوياتك بعد دخولك قاعة عبد الله السالم اختلفت عما طرحته، وأؤكد لك بأن المواضيع التي تطرحها اليوم لا تهمني وهي فعلا لا تسمن ولا تغني من جوع، أنا كمواطن ومهني محترف أريد أن أرى الكويت تلحق بركب التطور والإنجاز مثل أشقائها ولن نرضى كشعب بأدنى من ذلك.

سجل محاور استجوابي لك:

1- قدم لي الإنجازات التي قمت بها المتماشية مع طرحك في الحملة الانتخابية.

2- ماذا قدمت لرؤية «كويت جديدة».

3- أولوياتنا هي التعليم والصحة والإسكان، قل لي ماذا قدمت لتطويرها.

4- نماذج الاعمال المتطورة في كيانات البلد أين هي؟

أكتفي بهذه المحاور الأربعة، متمنياً أن تكون عند حسن الظن فإما أن تعود إلى رشدك وتركز وتكمل مسيرتك بمسار يضمن تحقيق رؤية البلد، وإما تملك الشجاعة لتنسحب من هذا المشهد غير الصحي.

