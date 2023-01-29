آراء

أطلق مصطلح «الفرصة» على لحظة سريعة مفاجأة تشبه البرق في ظهورها. لذا فإن اقتناصها يحتاج إلى استعداد مسبق وبديهة حاضرة وجرأة في اتخاذ القرار.

والكثير منا تسنح له فرص عديدة لكنه قد لا يملك واحدة من الأدوات المذكورة. فتذهب أدراج الرياح.

أحيانا تكون الفرص مؤاتية للبعض لكنه يحبذ الثبات على التغيير، فتقل لديه الفرص المتاحة لأنه تعود على عدم استغلالها بل واقتناصها.

والبعض منا لا يتقن فن التعامل مع الفرص المتاحة لأنه يعتقد أن الفرصة لم تكن متكاملة، بمعنى أنه يريد أن تكون هذه الفرصة على مقاسه بل كما يتمناها ويتخيلها كيفما يشاء.

وهنا استذكر قول الشاعر أحمد شوقي..

وما نيل المطالَب بالتمني

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

نعم الفرصة يبحث عنها بل ويمكن إيجاد الظروف المناسبة لها ومن ثم اقتناصها... وهذا الفعل يحتاج إلى جهد وتعب ومثابرة «ولكن تؤخذ الدنيا غلابا».

وعلى سبيل المثال لا الحصر.. لماذا يعشق رجل البادية صيد الصقور وهي طيور جارحة وفِي وقتنا الحالي أصبحت هواية لا تفي بالحاجة المطلوبة لها كسابق العهد حيث كانت مصدر رزق وغذاء لصاحبها، لكنها أصبحت في وقتنا الحالي هواية ومصدر ربح مالي لما لعشاقها من تعلق في هذه الهواية.

ما يهمنا في هذا المثال أن القناص صاحب الطير لا يعتمد على التمني في الحصول على صيده بل أنه يصنع الفرصة وينتظرها من خلال وجود الصقر والبحث في الأماكن التي قد تعبر من خلالها الطيور وتجهيز أداة الصيد.. وفوق كل ذلك المحافظة على الهدوء والتحلي بالصبر..لاقتناص الفرصة في الحصول على صيدته.

وهذا كله ينطبق كذلك على الصياد في البحر.

فهؤلاء الهواة أياً كانوا هم عشاق للمغامرة وشغفهم هو ما يسيطر عليهم لمزاولة متعة اقتناص الفرص.

إذاً وعودا لذي بدء يجب علينا جميعا أن نمتلك أدواتنا التي نريدها أن تساعدنا لاقتناص الفرص كل حسب ما يبحث عنه من فرصة.

ومن ضمن المهارات النفسية التي يمكن تعلمها ما يسمى بإدارة التغيير، ولكن هناك مهارة قد تبدو أكثر أهمية تدعى فن اقتناص الفرص للتغيير، ففي حين أن بعض الناس يتقن فن إدارة التغيير وفن التغيير بشكله الكبير والواسع، فإن هناك من يستطيع اقتناص الفرص، وهذه مهارة أخرى يجب أن نفطن لها ونحاول اكتسابها.قد تأتيك أحيانا مواقف حياتية مختلفة فتقاومها وترفضها لعدة أسباب، ولكن الإنسان الذكي يجعل كل موقف حياتي يمر به فرصة لتغيير نفسه نحو الأفضل، فربما تأتيك مصيبة لا قدر الله، وبدلا من هدر الوقت في الحزن عليها كان لابد أن تتعلم منها، وترى فيها مجالا لتغيير نفسك عن طريق إدارة المواقف، نعم نحن كبشر نحزن نغضب بتوتر لكن المهم أن نعبر هذا الشعور ونُعبّر عنه كذلك لكن من الخطأ أن نطيل المكوث في محطة أي شعور سلبي فنصبح معرضين للاضطرابات النفسية التي قد تكون عرضا وتتطور لتصبح مرضاً.

وقفة نفسية.

إلى كل الاباء والأمهات اجعلوا ابناءكم يلجأون لكم ويجدون عندكم الحضن والسياج الواقي من منغضات الحياة.

