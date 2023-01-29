العقلاء أين؟!

آراء

كنت عائداً للبيت واذاعة ال بي بي سي الانكليزية تناقش الحالة الاقتصادية في عالمنا وأن بعض الدول على حافة الانهيار وأتوا على سورية اولاً بان الناس جوعى والبلد مقسم كل قسم تحتله فئة يطلقون على انفسهم ثوارا او معارضة وما اعرفه عن سورية انه كان بلداً موحداً مستقراً لا ديون عليه ولا قوات اجنبية فيه، وعنده اكتفاء ذاتي.

قامت الثورة تبحث عن الديموقراطية وأنا متأكد ان معظم من قام بها لا يعرفون للديموقراطية معنى ولا يُعرف لهذه الثورة او المعارضة كما يسمونها رأس او جسم، ودخل خلالها أفاكو العالم بأسلحتهم الثقيلة والخفيفة مدعومين بأموال لا تعد ولا تحصى لو صُرفت على رفاهية الشعب السوري لأصبح من أغنى شعوب العالم، وهُجّر الناس وهُدمت البيوت، ولا تسمع من الاذاعات إلا القول إن النظام فعل كل ذلك، فيا ترى الأسلحة الثقيلة من الدبابات والمدافع التي تملكها المعارضة وغيرها كانت تتفرج على ضربات النظام ولم تشارك في الهدم والتدمير؟؟!! والسؤال الآخر: كيف دخلت هذه الأسلحة الى سورية الى جانب جيوش دول وميليشيات بإذن او من دون إذن ونُهبت سورية ولا تزال تُنهب على عينك يا تاجر وقُسمت سورية على عينك يا تاجر وأحتلت أراضيها برضاها او رغما عنها على عينك يا تاجر، كل ذلك باسم الديموقراطية والحرية، ولا ديموقراطية وُجدت ولا حرية، وبقي النظام ليُتهم بكل ما يحدث من مآسٍ.

البلد الثاني هو السودان الذي كان يوصف بأنه سلة غذاء العالم اصبح شعبه يأكل وجبة واحدة فهذا فوق ما يصدقه العقل، وأم الدنيا ماذا يحدث بها، لم يقدروا أن يحطموها كما في سورية فأرادوا ان يحطموها اقتصادياً اولا ثم تأتي الفوضى والتقسيم، والعراق وليبيا ولبنان تحتاج الى كتب لتحليل وضعها والشيء الذي يؤلمني في هذا الوضع امران أولهما غياب عقلاء هذه الامة لتلافي الأوضاع والآخر عدم المعرفة أو بالأحرى والأصدق التجاهل أن كل ما يحدث وما سيحدث من مصائب وراؤه الصهيونية العالمية وهذا الكيان الغاصب ولا أزال على يقين إذا حُجّم أو أُُزيل هذا الكيان فإن جميع مصائب هذه الأمة ستختفي.

اللهم يسر أمرنا واهدنا سواء السبيل.

