الوقاية الاستباقية من المخدرات الرقمية

آراء

منذ أن دخلت وسائل التواصل الاجتماعى حياتنا ولايمر يوم الا ونسمع شيئاً جديداً لم نعرفه من قبل ولم يخطر على بال احد، وحيث ان كل شيء يوجد بداخله الخير والشر فوسائل التواصل الاجتماعى لها فوائد واضرار – اكبر فوائدها فى تسهيل الاتصالات والعمليات التجارية والمصرفية ومن اضرارها النصب والاحتيال الالكترونى وعلمنا من الاطباء المتخصصين ان كثرة استعمال الهاتف والحاسوب والجلوس اوقاتاً طويلة لمتابعة الاخبار والتواصل يضعف العينين بل ايضا يسبب التهاباً في الاعصاب.

لكن المصيبة الكبرى التي سمعنا عنها أخيراً هى موضوع المخدرات الرقمية او التقنية فكلنا يعلم ان المخدرات هى اعشاب تؤثر على الانسان بالسلب اذا قام بتدخينها او مواد كيماوية يتم استعمالها عن طريق الشم او الحقن – لكن الان فوجئنا بالمخدرات الرقمية وفهمت ان فكرتها تعتمد على البعد عن استعمال المخدرات التقليدية بسبب سعرها وانها مجرمة من اغلب الانظمة الحكومية فلجأ الناشطون التقنيون الى وسيلة جديدة بديلة للمخدرات التقليدية تؤدى نفس المهمة في تغييب العقل والوعي والادراك لكن لايكون هناك عقاب جزائي عليها ويصعب ادراكها.

وبالبحث والتحري عن ماهية المخدرات التقنية «الرقمية» وجدت انها عبارة عن سماع موسيقى معينة تبث عن طريق شبكة المعلومات يقوم المتلقي بسماعها عن طريق سماعة الرأس لكن بمستوى يختلف في كل اذن عن الاخرى فيجعل الجهاز العصبي يقوم بعملية توازن ليساوي بين مستوى الصوت في كلتا الاذنين وهذا غالبا يسبب ارتباكاً اًوانهاكاً للجهاز العصبي ويشعر المتلقي بنفس التأثير الذي يحدث لمدمن المخدرات من شعور بتغييب العقل.

وذلك الامر مع الوقت يصبح عادة وادماناً فكلما كان مستخدم الشبكة المعلوماتية يحتاج الى الهروب من الواقع يسمع تلك الموسيقى بهذا الشكل المعيب فيحدث الاثر الذي تحدثه المخدرات التقليدية وبالتالي يجب علينا تنبيه الابناء وكل المعارف والاحباب بخطورة هذا الشيء ومراقبة مايسمعه الابناء ويتعامل معه على شبكة المعلومات

حفظ الله ابناءنا ووطننا من كل شر.

