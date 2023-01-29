لماذا يلجأ الناس إلى الفرعيات؟!

آراء

«على القانون أن يكون كالموت لا يستثني أحداً» الفيلسوف مونتسكيو

يعلم عني القاصي والداني منذ صغري وأنا في ميعة الصبا في أيام الجامعة أني ضد الانتخابات الفرعية، وعلى اذكاء العصبيات الجاهلية، ويشهد بذلك قلمي الذي كتبت عدة مقالات ضد الفرعيات، وان المادة 29 من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون امام القانون لا فرق بينهم بسبب جنس او اصل او لون» هي مشرئبة في قلبي وروحي، ومطبقة معي سلوكيا قبل ان تكون التزاما قانونيا، وقد قال سبحانه وتعالى من قبل «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» فسبب بلائنا وأس مشكلاتنا أننا أمة التعمية والتغمية والمجاملة على الحق والحق أحق أن يتبع. وهو طرح السؤال الحقيقي الجدير بالتساؤل وهو:

لماذا يلجأ الناس الى ذلك ويضطرون اليه؟!! اليس منكم رجل رشيد يعلم ان الدولة والنظام الانتخابي هو من جعل الناس تذهب اليه طرائق قددا الى الفرعيات ويكون ولاؤها للقبلية لا الوطن والى الجنس لا الانتماء والأرض والقانون؟

حينما يكون العضو البرلماني دوره مغيب عما أوكل اليه، الا وهو التشريع والرقابة إلى مندوب معاملات وواسطات، بحيث ان معاملاتك لا تسير بالطرق القانونية الا بمعرفة عضو ما؟

فهل يصلح العطار ما افسده الفساد لسنوات؟!! ان عملية الهدم سهل والبناء صعب صعيب وعسير ودربه طويل..

فالعصبية القبيلة ظلت عاملا مؤثرا يخبو أحيانا ويظهر أحيانا أخرى في مواجهة الدولة والحضارة نتيجة المصالح ودرءا للمفاسد التي تهدد هذه الأقليات التي تريد أن يكون لها موطن قدم في حال عدم تنفيذ القانون بالتساوي، والتاريخ يشهد بذلك لكون مثلث السياسية يجري على ثلاثة أعمدة تؤثر في مجرى حضارتنا العربية (القبيلة والعقيدة والغنيمة) كما يقول المفكر محمد عابد الجابري.

ومن الواضح أيضا أن الانتماء للقبيلة كعامل حماية للأفراد، ظل عالقا بعقلية اللاشعور لدى المواطن العربي الإسلامي بعد الفتوحات الإسلامية ونشوء الحضارة، فأنشئت إمبراطوريات على أساس الأشخاص، حتى إن أسماءها تعكس القبائل العربية والمذاهب الإسلامية كالأمويين والعباسيين والفاطميين.

يقول عبدالله جناحي: «إن المجتمعات التي تعزز مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة والحرية تضعف فيها دائرة القبيلة والطائفة وتقوى وتتضخم وتتوسع دائرة الوطن والانتماء له والولاء له، والعكس صحيح، حيث يلجأ الفرد ليحمي نفسه ويحقق ذاته والاندماج مع العقل الجمعي للقبيلة أو الطائفة كلما كانت سياسات وبرامج الحكومات تعزز وتنحاز للتمييز بين مواطنيها على أساس الطائفة، أو الأصل أو غيرها، حتى تجد لها موقعا قد يحمي الأفراد». فالقبيلة كانت في يوم من الأيام ضرورة تاريخية تحتم على الفرد الانضواء تحتها، لكن بعد زوال القبيلة، ولجوء الفرد للدولة والمواطنة والقانون، كان لا بد من انزواء هذا الولاء، والاحتماء تحت ولاء الوطن.

إذاً نحن أمام حائط عال يقف دون تحقيق المواطنة، لسبب بديهي يكمن في تقاطع المفهوم وتعارضه مع مواصفات الدول القائمة بمكوناتها.. ونظامها الانتخابي الفاشل، من مؤسسات وعلاقات سياسية مع المواطنين وقوى اجتماعية زرعت هذا المفهوم وعززته ضد الدولة والقانون، فالمواطنة ليست مجرد ولاء الشخص لوطن يحمل جنسيته، إنما هي تجسيد فعلي للوحدة الوطنية، من خلال رفض كل ما يهدد وحدة الوطن السياسية والثقافية والفكرية، ونشر التسامح ونبذ جميع أنواع العنصرية، الدينية والمذهبية والعرقية، والعمل على تأسيس أرضية صلبة لـ «مجتمع مدني» حقيقي ينتمي له كل المواطنين برغبتهم، وتراعى فيه قوانين حقوق الإنسان، وتسوده روح الشراكة الوطنية، وهذا مطلب بعيد المنال في هذه الأيام. حينما لا يزال القانون لا يطبق بالتساوي بين الناس انفسهم!!

