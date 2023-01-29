الاخيرة

الحكومة تملك المال لإنشاء المشاريع ولكنها لا تملك حسن التدبير، لينتج عن ذلك خسارة الجهة الطالبة مرتين لأي مشروع يقام بالكويت..

الخسارة الأولى قيمة المشروع الذي ترتفع إلى الضعف إن لم يزد على

مثيله بدول مجلس التعاون، والخسارة الأخرى قيمة تصليح العيوب والأخطاء والإضافات التي تعادل قيمة المشروع أو نصفه بعد تسلمه

متأخراً عن مدة العقد.

وبما أن الاستعانة بصديق ليست عيباً خاصة عندما يكون هذا الصديق جاراً وبمثابة الشقيق، فلماذا لا توكل المهمة لإحدى دول المجلس التي أبهرتنا بسرعة إنجاز مشاريعها وقلة تكاليفها وخلوها من العيوب، لتحمي الحكومة نفسها من بعض الشركات المحلية التي تتفق في ما بينها لتوزيع الكيكة بعد رفع قيمة العطاء لأي مناقصة، وهذا الاقتراح لم يأتِ إلا بعد مشاهدتنا الواقع، والأمثلة كثيرة بالمشاريع المتأخرة وذات قيمة مضاعفة.

المشكلة اللغز

كل مشكلة ولها حل - مهما تكن صعبة أو شاقة - وحلها يكون بنفس اللحظة أو خلال أيام إذا كانت المشكلة اجتماعية بين البشر، أما إذا كانت المشكلة تتعلق بالمشاريع فإنها تأخذ وقتها حسب حجمها، ممكن تكون سنة أو أكثر، لكنها لا تأخذ عشرين سنة كما هي مشكلتنا اللغز، التي عانى ويعاني منها المواطن والمقيم ولاتزال إلى هذه اللحظة من دون حل، وعدم حلها ليس لعدم توافر ميزانية ولا لصعوبة تنفيذها، بل السبب الرئيسي هو الغش والرشوة، الغش من الشركات والرشوة لبعض المشرفين بالجهاز الحكومي.

وساعدهم في ذلك غياب الحساب والعقاب، مما تسبب في خسارة مستخدمي الطرق الذي أصبح حله لغزاً من دون حل.

حريم أول

هن نبراس الأسرة ونورها، وخدماتهن لها أول وليس لها آخر من دون مطالب، عکس نساء اليوم اللاتي مطالبهن لا تنتهي، والحديث يطول عن حريم أول الذي استذكرت فيه بعض دعائهن على ابنائهن وغيرهن من خارج القلب، والذي أصبح من الماضي وأردت أن أذكِّر به بعض الذين يودون استخدامه لمن يستحقه من البشر، وهي ثلاث دعوات خفيفات على اللسان بعيدات عن الإيمان ومن تصيبه هو الخَسران.

1 - يمال الدقم 2 - يمال الفترة -3- يعلك الماحي

الكذب

الفيلم المصري «كدب في كدب» تم إنتاجه سنة 1944 من بطولة أنور وجدي وببا عز الدين ومدته ساعة ونصف الساعة فقط.

أما الفيلم الكويتي «كدب في كدب» من إنتاج سنة 2000 من بطولة بعض النواب والمسؤولين القدامى والجدد غير معروف مدة انتهائه.

