أبعدوا أصحاب الحاءات الثلاثة!

الاخيرة

يشعر كل محب حقيقي للكويت بحجم الإشكال الذي نعيشه، فشوارعنا مكسرة، ومشاريعنا الكبرى إن تعطلت وتوقفت مصيبة، وإن انجزت وتحققت مصيبتان، كونها غير مدرة للأموال والموارد المالية، بل تحتاج لأن تُدفع عليها مرتين: الأولى مضاعفة لكلفة الإنشاء والبناء، والأخرى مضاعفة لكلفة التشغيل السنوية، في وقت سينخفض فيه سعر النفط عاجلاً قبل آجلاً طبقاً للدورة الاقتصادية المعروفة، وحقيقةً فإن القطاع الخاص البديل الطبيعي لمداخيل النفط يختنق ويلفظ أنفاسه الأخيرة مع إغلاق البلد وتشرده وسجاجيد الشوك الدامي التي تُفرش أمامه بدل من السجاجيد الحمراء ونثر ورود الجوري في طريقه.

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كل تلك الإشكالات والكويت لاتزال بلداً وافر الثروات صغير المساحة محدود السكان، مما يؤهلها لان تنجز وتسابق صقور غربي آسيا الخليجية ونمور شرقها الآسيوية، الا أن الواقع المعاش يُظهر العكس تماماً حتى أسمتنا مجلة الإيكونيمست البريطانية العريقة بـعددها الأخير «رجل الخليج المريض»، ومعروف أن المرض قد يكون مقدمة للموت النهائي، السبب الرئيسي والوحيد لما نحن فيه من بؤس وإخفاق هو أننا بعكس جيراننا والدول المنجزة بالعالم لا نختار «الاذكياء الأكفاء الأمناء» لإدارة المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية كي ينجح وينهض معها البلد، بل نختار في كثير من الاحيان من يجمع الحاءات الثلاثة أي «الحمرنة والحرمنة والحقد الشديد» فإن فلتت أموالنا العامة ومشاريعنا الكبرى من حمرنته ومحدودية فهمه، فإنها لن تفلت من حرمنته وسرقاته حتى لصغائر الأموال التي لا يحتاجها، وان نفد ونجا المال العام من الحمرنة والحرمنة فإنه لن ينجو قطعاً من أحقاد هؤلاء الشخصية الخاصة وتعاملهم مع المؤسسات الحكومية على أنها أملاك خاصة لهم، لهم حق استخدامها وتدميرها في حروب قلوبهم السوداء التي لا تنتهي.

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آخر محطة:

مع انتهاء فعاليات كأس الخليج 25 في البصرة بالعراق بدأ العد التنازلي لدورة كأس الخليج 26 التي يفترض أن تستضيفها الكويت أواخر العام المقبل، والتي من متطلباتها واشتراطاتها وجود ملعبين على الأقل مؤهلين طبقاً للمواصفات الدولية، والمؤسف أن الكويت التي بدأت نهضتها في الخمسينيات سابقة دول الخليج بعقود طوال، لا تملك مثل هذين الملعبين مما يمهد لسحب البطولة منها... بحقٍّ ما الذي حدث؟!.

نحن لم نُخطَف أو نغب عن الوعي طوال أكثر من نصف عقد... احنا اكتفينا بتسليم مؤسسات الدولة ومشاريعها لأصحاب الحاءات الثلاثة فنتج عن ذلك ما نراه... لقد شهدنا مؤخراً مساراً طيباً ابتدأ بتجديد الدماء وإبعاد بعض أصحاب الحاء، فما الذي حدث ولماذا توقفنا؟! لست أدري!

