حدث مذهل.. مصر تكتشف «أقدم مومياء ذهبية»

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أكد عالم الآثار المصري البارز، زاهي حواس لشبكة «سي إن إن» الأميركية أن فريقه تمكن من العثور على مومياء مذهلة تعود إلى رجل ثري مهم كان قد فارق الحياة عن عمر 35 عاما.

وأوضح حواس أن المومياء التي يدعى صاحبها «جد سبش» تبلغ من العمر 4300 عام، مشيرا إلى أنها «أقدم مومياء مكتملة ومغطاة بالذهب عثر عليها في مصر على الإطلاق».

واعتبر وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية السابق ذلك الحدث بأنه أحد «أكثر الاكتشافات الأثرية المدهشة». ولفت حواس إلى أنه، وبمشاركة فريقه المكون من عشرة أشخاص، عثروا على المومياء على عمق 20 مترا بمنطقة آثار سقارة. وقال إنه عندما فتح الفريق الغطاء، وجدوا «أقدم وأجمل مومياء مغطاة بطبقات من الذهب برباط على الرأس وسوار على الصدر، مما يدل على أنه رجل ثري».

وأضاف أن الاكتشاف يضم مجموعة من المقابر وعددا من التوابيت والمومياوات، ومجموعة من الأواني الفخارية والتماثيل الملونة. وأوضح أن جميع المقتنيات التي تم العثور عليها توجد عليها نقوش ممتازة، وبحالة جيدة للغاية. تجدر الإشارة إلى أن سقارة هي منطقة آثار شاسعة تقع على بعد حوالي 32 كيلومترا جنوب القاهرة، وقد كانت موقعًا للعديد من الاكتشافات المذهلة.

