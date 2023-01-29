العبدالله ممثلاً عن سمو ولي العهد في «الفورميلا أي»

وطن النهار

وصل ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله للمملكة العربية السعودية وذلك لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة له الذي سيقام في محافظة الدرعية. وكان في استقباله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد والوزير المفوض في سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية سعود الحربي.

وكان العبدالله غادر البلاد متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لحضور سباق (الفورميلا إي) والفعاليات المصاحبة لها التي ستقام في محافظة الدرعية. وقد كان في وداعه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

