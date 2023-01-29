العتيبي: مليون هندي يسهمون في تنمية ونهضة الكويت

وطن النهار

أشاد نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، بالعلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت والهند، مؤكدا حرص الطرفين على تطوير وتنمية تلك العلاقات.

وأضاف في اول تصريح له للصحافيين عقب مشاركته حفل السفارة الهندية بمناسبة يومها الوطني ان الكويت تعد من اوائل الدول التي حرصت على الدخول في السوق الهندي من خلال استثماراتها بالعديد من المجالات.

وأشار إلى مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والذي موّل العديد من المشاريع في البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية.

ولفت الى عدد الجالية الهندية في البلاد والذي ناهز المليون عامل، مؤكدا «انهم يسهمون بشكل كبير وملحوظ في تنمية ونهضة الكويت، وذلك من خلال عملهم في القطاعين الحكومي والخاص».

ومن جانبه قال سفير الهند الجديد لدى الكويت د. أدارش سويكا:

يمثل هذا اليوم معلمًا تاريخيًا في رحلة الهند منذ أن دخل دستور الهند حيز التنفيذ في مثل هذا اليوم بالذات من عام 1950، مضيفا أن «الديموقراطية والتعددية والوحدة في التنوع هي الروح التقليدية للمجتمع الهندي.

وذكر في كلمة ألقاها ان الهند هي موطن لجميع أديان العالم حيث يتمتع أي شخص بحرية التبشير وممارسة عقيدته ودينه، و تشكل كل هذه المبادئ الأساسية للدستور الهندي.

واضاف: « الهند هي موطن لواحدة من أقدم الحضارات الحية وتعتبر أم الديمقراطية، لافتا الى ان فترة ولاية الهند الأخيرة كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ركزت على «التعددية الإصلاحية» وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية العالمية».

وتابع: «إن رئاسة الهند الحالية لمنظمة شنغهاي للتعاون، والتي تعد الكويت واحدة من أحدث المنتمين اليها، موجهة نحو تسخير الابتكارات والمشاريع الناشئة وأنظمة الطب التقليدي وما إلى ذلك لصالح دول منظمة شنغهاي للتعاون».

وزاد بالقول «لا تزال قصة التنمية الهندية في السنوات الأخيرة تجذب انتباه المجتمع الدولي، لافتا الى ان بلاده بها أكبر عدد من العاملين في العالم كما يعتبر اقتصادها الرئيسي الأسرع نموًا في العالم والذي من المتوقع أن يصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

واشار الى ان بلاده وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي مع 85 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021-2022، كما انها تعتبر الصيدلة العالمية في العالم كأكبر منتج للقاحات والأدوية العامة في العالم و لديها أكبر برنامج لتوسيع الطاقة المتجددة في العالم و سجلت أكبر عدد من المعاملات الرقمية في العالم وما إلى ذلك.

وتابع « عندما يتعلق الأمر بعلاقاتنا الثنائية مع دولة الكويت، فهي في الواقع علاقات تاريخية ومجربة على مر الزمن مدعومة باستمرار التجارة والاقتصاد والروابط الشعبية على مر القرون. والأهم من ذلك، أن القيادة في كلا البلدين تقدر أهمية هذه العلاقة متعددة الأوجه، وتشمل العلاقات الثنائية التعاون في مجموعة واسعة من المجالات.

واضاف ان «الهند هي رابع أكبر وجهة تصدير للكويت والسادس من حيث وارداتها، لافتا الى انه لا يزال التعاون في مجال الطاقة يمثل نقطة ارتكاز للتعاون الاقتصادي».

الجسر الحي

وزاد بالقول «إن التعاون في مجال التعليم معروف جيدًا مع 25 مدرسة هندية تعمل في الكويت مع أكثر من 50000 طالب وطالبة، مشيرا الى ان الجالية الهندية القوية والنابضة بالحياة في الكويت التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة تعد جسرًا حيًا بين البلدين».

واضاف «جاء الاختبار الحقيقي لعلاقاتنا الوثيقة والودية خلال الأوقات الصعبة لوباء COVID-19، عندما تعاونت الهند والكويت بشكل وثيق ودعمت بعضهما البعض. بينما أرسلت الهند فريقًا طبيًا خاصًا إلى الكويت ومنحت 200000 جرعة من لقاحات كوفيشيلد الهندية الصنع، و كانت الكويت على قدم المساواة وأرسلت طائرة خاصة مزودة بالأكسجين ومستلزمات طبية أخرى، تلتها السفن البحرية الهندية التي تحمل إمدادات الأكسجين الطبي إلى الهند و هذه شهادة على الأسس القوية للعلاقات الثنائية بين الهند والكويت. وذكر أن المستوى الحالي للعلاقات الثنائية ليس سوى غيض من فيض، لافتا الى أن الكويت برؤيتها التنموية لعام 2035 والهند بمظهرها العالمي والاقتصادي المتصاعد، لديهما الكثير للتعاون والتعاون.

