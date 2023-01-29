سفارة الهند احتفلت بيوم الجمهورية الـ 74

وطن النهار

احتفلت سفارة الهند في الكويت باليوم الجمهوري الرابع والسبعين للهند. بدأ الحفل بتكريم تمثال المهاتما غاندي تلاه رفع العلم من قبل السفير د. أدارش سوايكا وغناء النشيد الوطني الهندي. قرأ السفير رسالة رئيس الهند إلى الأمة، كما خاطب جميع المشاركين وسلط السفير الضوء على العلاقة الثنائية القوية بين الهند والكويت حيث تولي قيادة البلدين أهمية كبيرة لها وكذلك العلاقات القديمة مع الكويت والتي تنعكس في التواصل بين شعبينا.

وأكد العمل الجاد المشهود للجالية الهندية، كما أثنى على تنظم الجالية الهندية لأنشطة الرفاهية التي تقوم بها في الهند والكويت. وسلط السفير الضوء على جهود السفارة في معالجة القضايا الهندية وأعقب تصريحات السفير برنامج ثقافي تضمن غناء الأغاني الوطنية وعرض رقصات هندية كلاسيكية وفولكلورية.

