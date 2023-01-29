الملتقى الكشفي العربي مستمر إلى 31 الحالي

وطن النهار

احتضنت الكويت متمثلةً بجمعية الكشافة الملتقى الكشفي الرابع للطرق التربوية لمفوضي البرامج وتنمية القيادات والذي يقام بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية ويستمر حتى 31 يناير 2023.

وافتتح الملتقى نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد، نيابة عن راعي الملتقى د.عبدالله الطريجي رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية رئيس المنظمة الكشفية العربية. وقال المقصيد ان الملتقى يهدف إلى تنمية التعاون وتبادل الخبرات بين مفوضي البرامج ومفوضي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية وذلك لرفع شأن الحركة الكشفية العربية والدولية لاسيما في ظل وجود قادة كشفية من مختلف الدول العربية تعمل على الارتقاء بهذه الحركة التطوعية والتي تحمل دائما سمة التعاون والعمل الإنساني في شتى المجالات، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للمنظمة الكشفية العربية ولرئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية الكشافة ورؤساء اللجان والقائمين على تنظيم هذا الملتقى متمنياً للجميع طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت. من جانبه قال الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية - مدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي يعتبر هذا الملتقى اول لقاء للمنظمة الكشفية العربية في العام الجديد، مشيراً الى انه من اهم الملتقيات وهو عصب الحركة الكشفية ومحفز قوي لنا ونقلة نوعية في المجال الكشفي.

