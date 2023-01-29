«الرحمة»: 90 ألف دولار مساعدات عينية للاجئين السوريين

وطن النهار

أعلنت جمعية الرحمة الكويتية تنظيم حملة إغاثة ومساعدات عينية بالإضافة إلى عمليات طبية لأردنيين ولاجئين سوريين وفلسطينيين بتكلفة اجمالية 90 ألف دولار.

وقال رئيس وفد جمعية الرحمة الدكتور عبدالله العجمي لـ(كونا) ان الحملة شملت اختيار 30 مريضا لإجراء عمليات قسطرة تم أمس اجراء 10 منها ليرتفع عدد المستفيدين من حملات القسطرة وعددها 10 حملات الى حوالي 400 مريض هم الأشد حاجة من اصل 1400 مريض تمت معاينتهم.

وعن المساعدات العينية التي قدمتها الحملة قال العجمي ان المساعدات تتكون من (سلة غذاء - مواد غذائية أساسية) ودفايات وبطانيات وعبوات غاز استفادت منها 480 اسرة اردنية وسورية وفلسطينية.

وأوضح العجمي ان عمليات القسطرة التي أجريت في مستشفى بالعاصمة الأردنية عمان بتمويل من الجمعية تأتي ضمن استراتيجية الرحمة العالمية لإسعاد الانسان من خلال ثلاثة محاور (الصحة والتعليم والمياه) تحت شعار (وأثر يبقى). وقال ان جمعية الرحمة العالمية تهتم بالعطاء المستدام وتقديم العون العاجل خلال الكوارث والنكبات، مشيدا بالتسهيلات التي يقدمها الأردن للجمعية لإيصال المساعدات لمستحقيها وفق آلية تنتهجها الرحمة العالمية وضوابط وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية في دولة الكويت وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول التي تقدم فيها المساعدات.

ومن جانبه قال عضو وفد جمعية الرحمة الدكتور غازي العنزي في تصريح مماثل لـ(كونا) ان عمليات القسطرة التي تمولها الجمعية جزء من العطاء الكويتي للأشقاء في مختلف بقاع الأرض للتخفيف عنهم خاصة خلال الازمات مشيدا بالتسهيلات التي تقدمها سفارة دولة الكويت للوفود الكويتية. وبدوره اعرب المريض عبدالفتاح الضبعة لـ(كونا) عن شكره لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على جهدهم الإنساني في إغاثة غير المقتدرين بالأردن بإجراء عمليات قسطرة قلبية، مشيدا بعطاء جمعية الرحمة العالمية ودورها الاغاثي.

