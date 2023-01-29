الكويت: اعتداءات جنين انتهاك إسرائيلي للشرعية الدولية

وطن النهار

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق. وحذرت من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد، محملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة. عبر وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، عن تجديده لإدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لتكرار قيام المتطرف الدنماركي راسموس بالودان مجددا بحرق نسخ من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في خطوة استفزازية جديدة مسيئة لمشاعر المسلمين حول العالم.

ودعا وزير الخارجية في تصريح له، حكومات الدول المعنية إلى ضرورة التحرك الفوري والجاد نحو تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الأعمال العبثية المنبوذة والإساءات المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهؤلاء المتطرفين من استغلال مبدأ الحريات كذريعة للاساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكل الأديان السماوية الأخرى.

ودعا كذلك الى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف.

