العنزي: تعزيز العلاقات مع الدول الأوروبية

وطن النهار

قدم السفير نواف العنزي أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي الى رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين.

وذكرت سفارة الكويت في بروكسل في بيان تلقت وكالة (كونا) نسخة منه أن السفير العنزي نقل خلال اللقاء الذي عقد الخميس الماضي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتحيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لرئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين. وأعرب السفير العنزي بهذه المناسبة عن تطلعه إلى العمل مع الجانب الأوروبي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلفة الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الشعب الكويتي والشعوب الأوروبية.

