اتحاد الدول الإسلامية وافق على مقترح كويتي لدعم القضية الفلسطينية

وطن النهار

أيدت لجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي مقترحا كويتيا يدعم طلبا قدمته الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية لإبداء رأي بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي انطلقت أعمالها بالجزائر العاصمة حيث يعقد المؤتمر برعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. وأقرت اللجنة ثلاثة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة في سورية ولبنان ودور البرلمانات الإسلامية في التصدي لممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

وحظي المقترح الكويتي الذي قدمته الشعبة البرلمانية الكويتية ممثلة بأمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد بتأييد جميع الحاضرين حيث جاء ضمن البنود الصادرة في القرار الأول المعني بالقضية الفلسطينية. وقال العبيد خلال اجتماع لجنة فلسطين «ندعو الدول المناصرة للقضية الفلسطينية إلى تقديم الدعم بشأن المرافعات القانونية أمام محكمة العدل الدولية وتأكيد عدم قانونية هذا الاحتلال». وأكد العبيد خلال مداخلته تأييد المطالبات التي تدعو إلى تحرك دولي من اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل إقناع المجتمع الدولي بقرارات الاتحاد وتفعيلها بما يخدم القضية الفلسطينية.

