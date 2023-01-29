الصويان يناشد بإصدار سمات دخول للصيادين: المتضرر سوق الأسماك

وطن النهار

طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بفتح سمات الدخول للعمالة الوافدة من الصيادين نظرا لأن الصيد مهنة ليست عادية وفيها مشقة كبيرة وغير متواجدة في السوق المحلي.

وأشار الصويان إلى أن سوق العمل الكويتي يحتاج إلى عمالة صيد نظرا لمغادرة الكثيرين منهم البلاد وعدم رغبتهم بالعودة، مشددا على ضرورة الموافقة على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب رخص الصيد ليتسنى لهم القيام بواجبهم الوطني في توفير الأمن الغذائي البحري لأهل الكويت. وأعرب عن آمال جموع الصيادين في تذليل التحديات التي تواجه قطاع الصيد والتي يأتي في مقدمتها توفير العمالة لهذا القطاع، مؤكدا أهمية تضافر الجهود من أجل المصلحة العامة مشيراً بأن كثيراً من اعضاء الاتحاد تقدموا بطلبات تصاريح عمل جديدة للصيادين ولم يتم الرد عليهم سواء بالرفض او القبول واصبحت ملفاتهم معلقة وتوقف جزء من اللنجات والطراريد عن العمل لعدم توفر عمالة الصيد بالوقت الحالي بدلا من العمالة التي غادرت البلاد. وناشد الصويان الوزير بضرورة تذليل هذه المعوقات واستثناء عمالة الصيد والموافقة على اصدار تصاريح جديدة لهم حتى يتمكنان من استئناف عملهم في الصيد وتزويد السوق المحلي بالاسماك الطازجة ودعم منظومة الامن الغذائي للبلاد، موضحا أن قطاع الصيد له قيود تخص العمالة وهي عدم جواز التحويل خارج القطاع او التحويل اليه من وظائف اخرى، لذلك اذا انتهى عمل الصياد من كفيله يكون أمامه خياران اما تحويل الى رخصة صيد اخرى وإما مغادرة البلاد نهائيا.

