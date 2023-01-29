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وطن النهار

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بالإضافة إلى 100 غرام من الشبو

ضبط 5 كيلوات حشيش و15 ألف حبة لاريكا


استمراراً لمتابعة وحرص النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد على تكثيف الحملات الامنية على مهربي وتجار المواد المخدرة. تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3) اشخاص بمختلف المناطق وبحوزتهم (5) كيلوات من مادة الحشيش وعدد (15) ألف حبة لاريكا وكيلو كيميكال وعدد (100) جرام من الشبو ومبالغ مالية متحصلات البيع وذلك من خلال الجهود المستمرة بتكثيف التحريات الامنية حول مهربي وتجار المخدرات، وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بأنها تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت احالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وأكدت الإدارة على استمرار الجهود الأمنية في التصدي لمهربي وتجار المواد المخدرة، وأنه لن تتوقف عن ضبط مروجيها ومهربيها حتى يتم القضاء على هذه الآفة المدمرة.


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