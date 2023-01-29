المحكمة الكلية: سقوط حق التأمينات بمديونية «مورث»

وطن النهار

قضت المحكمة الكلية بسقوط حق المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية بـخصم المديونية المترتبة على المعاش التقاعدي لمورث «مواطنتين» عن الفترة السابقة لتاريخ 31 / 3 / 2006 فيما زاد على 15 سنة قبل رفع الدعوى. وأمام المحكمة أكد دفاع المدعيتين المحامي زيد الخباز ان تقرير الخبراء خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد في الاستدلال، مشيرا إلى أن المؤسسة لم تقم باثبات واقعة الصرف من دون وجه حق التي تدعيها، مبيناً ان المؤسسة لم تقدم دليلاً على ما تدعيه، مطالباً بسقوط حق المؤسسة في الخصم بالتقادم الخماسي، وكذلك بالتقادم الطويل وهو ما استجابت له المحكمة.