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صدور أول حكم باسترداد مبلغ عملية تجميل


في اول حكم من نوعه بقضايا عمليات التجميل، اكدت محكمة الاستئناف تأييد حكم الجنايات بشأن استرداد اموال مواطنة تراجعت عن اجراء عملية تجميل بعد دفعها المبلغ بالكامل، على الرغم من توقيعها على أوراق عدم استرداد المبلغ بعد الدفع. وحضرت دفاع المواطنة، المحامية حوراء الحبيب امام المحكمة وترافعت شفاهة، واكدت ان ما تقوم به عمليات التجميل من توقيع المراجعين من ان الاموال لا تسترد هو امر غير مقبول وغير قانوني، مؤكدة ان هذه العيادات يجب ان تخضع للقانون وعدم ترك بعضها يستغل المراجعين. وقالت المحامية حوراء الحبيب بعد صدور الحكم: للاسف هناك عيادات تجميل تلزم المراجعين عدم استرداد المبالغ حتى لو كانت هناك آثار للعمليات او انها لم تظهر كما هو متفق عليه، وفي هذه الحالة يجب ان يعلموا بأن هذه الأموال لا تدفع من اجل التجارب بل من اجل الاتقان في العمل.


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