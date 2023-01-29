ميثاق نيابي.. بنكهة «التحصين»!

الأولى

فيما يتوقع ان تأخذ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وقتا أطول من المعتاد، يواصل عدد من النواب اجتماعاتهم لبلورة رؤية يتم الاتفاق عليها والتنسيق لتحقيقها، حيث كشف مصدر برلماني ان هناك سعيا من قبل بعض النواب لتقريب وجهات النظر النيابية المختلفة تجاه الأولويات وتوحيدها وفق اطار وترتيب معين.

وكشف المصدر ان النواب يبحثون عن صيغة لميثاق التزام فيما بينهم بعدم العودة الى التأزيم بعد تشكيل الحكومة الجديدة مع اعادة ترتيب الأولويات بالتنسيق مع الحكومة وأيضا عدم تقديم استجوابات بشكل انفرادي والتصدي لمحاولات بعض النواب خلط الاوراق التشريعية.

وعما اذا كانت هذه الخطوة أشبه بعملية تحصين للحكومة المقبلة قال المصدر: تقريبا ولكن على شكل ميثاق.

واضاف المصدر ان بلورة تلك الرؤى يجب ان تسبق تشكيل الحكومة الجديدة حيث سيسعى هؤلاء النواب الى الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء للتباحث معه في كل القضايا المختلف بشأنها، وكذلك في المطلوب من التشكيل الوزاري الجديد من دون التدخل في الاسماء حتى يتحمل سمو الرئيس مسؤولية الاختيار.

من جهته، قدم النائب مرزوق الحبيني اقتراحا لزيادة نسبة مساحة البناء المسموح بها في السكن الخاص لتصبح 300% وتوزع المساحة الإجمالية على أربعة طوابق بدلاً من ثلاثة ويسمح ببناء باقي الخدمات على سطح المنزل.

بدوره قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا لزيادة قرض الزواج إلى 10000 دينار منها 5000 دينار هبة لا تسترد والباقي يسدد بواقع 50 ديناراً شهريا.