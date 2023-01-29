الكويت تطالب بمحاسبة مرتكبي استفزازات حرق المصحف

الأولى

دانت الكويت بشدة تكرار استفزازات المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف في أوروبا داعية إلى محاسبتهم وعدم السماح باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للاساءة إلى الدين الإسلامي. فيما طالب مجلس التعاون الخليجي بتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الاعمال المرفوضة ودعت السعودية بدورها الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة الى التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات.

وعبّر وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر عن تجديده لإدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لتكرار قيام المتطرف الدنماركي راسموس بالودان مجددا بحرق نسخ من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في خطوة استفزازية جديدة مسيئة لمشاعر المسلمين حول العالم.

ودعا وزير الخارجية في تصريح له أمس حكومات الدول المعنية إلى ضرورة التحرك الفوري والجاد نحو تحمل مسؤولياتها لوقف هذه الأعمال العبثية المنبوذة والإساءات المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهؤلاء المتطرفين من استغلال مبدأ الحريات كذريعة للاساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكل الأديان السماوية الأخرى.

كما دعا إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم ونبذ أي شكل من أشكال العنف والتطرف.

من جهته، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف إقدام متطرفين على إحراق المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية وذلك في خطوة استفزازية ممنهجة ومتكررة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.

وأكد الحجرف في بيان امس موقف مجلس التعاون الثابت والداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف خلاف ما تكرر من هذه الممارسات المؤسفة في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير دون وجود رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات من الجهات المعنية. وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وبشكل عاجل لتحمل المسؤوليات لوقف مثل الأعمال المرفوضة.

الى ذلك، أعربت السعودية أمس عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحرق نسخ من المصحف الشريف في كوبنهاغن وذلك في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان تأكيد موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات. وشددت الوزارة على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بالتصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.