17.8 مليار دينار.. من دون إنفاق!

الأولى

كشفت بيانات اطلعت عليها النهار، عن تجميد17.8 مليار دينار كانت مخصصة على الورق لخطط تنموية لكن لم تنفق في الواقع.

وأوضحت أن الكويت رصدت خلال الـ 13 عاماً الممتدة من 2010/2011 وحتى 2022/2023 مبلغ 51.27 مليار دينار لمشاريع التنمية، في حين لم ينفق منها سوى 33.4 ملياراً.

وأوضحت مصادر متابعة أن هذا الأمر تعد هدرا ذاتيا لمستقبل الأجيال القادمة، لافتة الى أن السنوات الـ 13 شهدت الكثير من القوانين والتعاميم من أجل ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل أمثل ومن دون أي هدر، إلا أن الكثير من الهدر لا يزال قائماً ولا تزال الأوامر التغييرية مستمرة بل وتتنامى.

وقالت ان بناء نظام مالي أكثر كفاءة وعدالة مطلب رئيسي، لتعزيز استخدام الموارد بشكل يزيد من وتيرة الإنجازات ويطور كفاءة النظام. وأشارت المصادر الى أن العمل على انتقاء المشروعات التي تحقق استراتيجية الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل، أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تستوجب العمل على بناء اقتصاد متنوع قادر على استيعاب الصدمات السعرية الناتجة عن التذبذب الحاد في أسعار النفط.

وأخيراً رصدت الحكومة لمشروعات التنمية خلال العام المالي 2022/2023 ما يعادل 1.3 مليار دينار، إلا أن ما أنفق حتى الآن لا يزيد على 302 مليون دينار، بنسبة 23% من الإجمالي.