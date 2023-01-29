الشال: الكويت تحتاج 30 مليار دينار إيرادات نفطية بعد 10 سنوات

الأولى

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي إن الحكومات المتتالية على الكويت فشلت خلال 60 سنة في خلق مصادر دخل بديلة، موضحا أن السياسات المالية قادت للأسف إلى حصاد لعنة مواردها بدلاً من نعمتها، مشيرا الى أن البلاد ستحتاج الى ايرادات نفطية بحدود 30 مليار دينار بحلول السنة المالية 2037/2036.

ولفت تقرير الشال الى أن صلب الايرادات العامة بالكويت هو استبدال أصل بنقد أي استخراج نفط واستبداله بدولارات، مشيرا الى أن مبدأ اقتسام ثروة البلد هدفه خائب وهو شراء استقرار الكراسي، مؤكداً ان الحكومة أنفقت 4 مليارات دينار في شراء الولاءات.

من جهة أخرى، تناولت مجلة الإيكونوميست البريطانية، الخلافات بين السلطتين في الكويت والتي أدت إلى استقالة الحكومة، فيما ذكرت أن الخطة الشعبوية لسداد ديون 500 ألف مواطن والتي تبلغ 46 مليار دولار، هي علامة جديدة على المشاكل التي تعيشها البلاد.

وقالت إن الكويت لديها الآن أعلى معدل بطالة بين الشباب في الخليج، فيما يتذمر المواطنون من كل شيء، من الحفر في الشوارع إلى الحالة السيئة للتعليم العام والرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية يجب أن تكون أوقات ازدهار للكويت، لافتة إلى أن الكويت تحتل المرتبة العاشرة كأكبر دولة منتجة للنفط في العالم، حيث تضخ حوالي 2.8 مليون برميل في اليوم، وهي دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة، أقل من نصفهم من المواطنين.

وأضافت أن السياسة المختلة تعمل على إعاقة الكويت وخطط التنمية منذ فترة طويلة.

وبينت أن ثلث النواب المنتخبين وقعوا على تعهد يدعو إلى الفصل بين الجنسين في المدارس وعلى مجموعة قيود أخرى، وحاول المتشددون العام الماضي حظر سباق ماراثون سنوي لأنه يتضمن عروضاً موسيقية ورجالاً ونساء يركضون معًا.

وبينت انه بينما تحاول دول الخليج الأخرى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط وإغراء المستثمرين الأجانب، فإن الكويت تخلت عن خطط لتنمية قطاعها الخاص.