يانيس قاد ميلووكي إلى الفوز

دوليه

احتفل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو باختياره قائداً لفريقه في مباراة «كل النجوم»، بتسجيله 41 نقطة وقيادة ميلووكي باكس إلى الفوز على مضيفه انديانا بايسرز 141-131، أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه». وحقق باكس رقماً قياسياً لهذا الموسم خلال المباراة، بتسجيله 85 نقطة في الشوط الأول، وبلغ تقدمه 33 نقطة في احدى الفترات، قبل أن يحقق انديانا عودة على أرضه في انديانابوليس. وعوّض أصحاب الأرض الفارق إلى ثماني نقاط قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، متعمدين الاستفادة من اهدار يانيس الرميات الحرة (سجل 7 من 18)، من خلال ارتكاب الاخطاء المستمرة على «الوحش» اليوناني. والى نقاطه، أضاف يانيس 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، وساعده زميله الموزع جرو هوليداي (23 نقطة و9 تمريرات حاسمة) في وقف مدّ بايسرز الذي قلّص الفارق إلى 7 نقاط قبل دقيقتين من النهاية. ولدى الخاسر، كان مايلز تيرنر أفضل مسجل (24). وجاء الأداء الرائع ليانيس الذي تضمّن كرة ساحقة (دانك) في الربع الأخير فوق الكندي أوشي بريسيت، بعد يوم من تأكيد اختياره قائداً لأحد فريقي المباراة التقليدية كل النجوم (أول ستار) المقررة الشهر المقبل، بعد ان حصد العدد الأكبر من الأصوات في المنطقة الشرقية، في مواجهة فريق نجم لوس أنجليس ليكرز المخضرم ليبرون جيمس. وستكون المرة الثالثة يحظى فيها أفضل لاعب في الدوري مرتين بهذا الشرف، بعد قيادته تشكيلتين في موسمي 2019 و2020. وبفوزه الثالث توالياً، تساوى ميلووكي (32 فوزا و17 خسارة) مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (31-16) في وصافة ترتيب المنطقة الشرقية، وراء بوسطن سلتيكس المتصدر (35-15).

