العيدوني إلى يونيون

دوليه

ترجم لاعب الوسط التونسي عيسى العيدوني تألقه في مونديال قطر بانتقاله إلى الدوري الألماني، مع إعلان وصيف الدوري راهناً أونيون برلين ضمه إلى صفوفه أول من أمس. وكان لاعب الوسط الدفاعي البالغ من العمر 26 عاماً يحمل ألوان نادي فيرينتسفاروش المجري منذ عام 2020، محرزاً في صفوفه لقب الدوري المحلي مرتين. وقال اللاعب الذي خاض 28 مباراة دولية والقادم بصفقة ناهزت 4 ملايين يورو حسب تقارير صحافية، لموقع النادي الرسمي «حلم أي لاعب الاحتراف في أحد افضل الدوريات في العالم. سعيد لقدرتي على اثبات نفسي في البوندسليغا». وأضاف اللاعب «الحديد» المولود من أب جزائري وأم تونسية «من كل ما رأيته وسمعته حتى الآن، أونيون برلين ناد ودي، لكن أيضاً شغوف وطموح. أنا مقتنع بتأقلمي هنا وسأقدّم كل شيء لانجح مع أونيون».

