انتصار جديد للايبزيغ

دوليه

شدد لايبزيغ الخناق على بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر عندما تغلب على ضيفه شتوتغارت 2-1 أول من امس على ملعب «ريد بول أرينا» في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني. وفرض لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية لايبزيغ في الدقيقتين 25 من ركلة حرة مباشرة رائعة و49 إثر تمريرة من البرتغالي أندريه سيلفا، فيما سجل كريس فوهريخ الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 68 من ركلة جزاء. وحافظ لايبزيغ على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الحادية عشرة في الدوري وحقق فوزه الثاني توالياً. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 35 نقطة وصعد إلى المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ، وبفارق نقطتين أمام أونيون برلين مفاجأة الموسم. في المقابل، تجمّد رصيد شتوتغارت عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.