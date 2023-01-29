فوز بولونيا وساليرنيتانا

دوليه

فاز بولونيا على ضيفه سبيتسيا 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما، أول من أمس في الجولة 20 من الدوري الإيطالي. وسجل هدفي بولونيا ستيفان بوستش وريكاردو أورسوليني في الدقيقتين 37 و77 من عمر المباراة. ورفع بولونيا رصيده إلى 26 نقطة محتلاً بها المركز 9 في جدول ترتيب فرق الكالتشيو، بعد أن خاض 20 مباراة، حقق خلالها الفوز في 7 منها، وتعادل في 5 آخرين، وخسر في 8 مناسبات. وتوقف رصيد سبيتسيا عند 18 نقطة في المركز 16.. إذ فاز طوال الـ20 مباراة التي خاضها ببطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي في 4 مواجهات، وتعادل في 6 آخرين، وخسر خلال 10 مناسبات. وفي مباراة أخرى فاز ساليرنيتانا على ليتشي 2-1.