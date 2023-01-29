الزمالك أمام فيوتشر اليوم

دوليه

يخوض الزمالك اختبارا صعبا للغاية اليوم عندما يواجه فيوتشر في الجولة الـ 16 للدوري المصري الممتاز.ويعاني الزمالك بشدة من تراجع النتائج في الدوري حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر 5 جولات بالخسارة 3 مرات أمام أسوان والأهلي وغزل المحلة والتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري. وتراجع الزمالك من الصدارة إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر كما ودع نسخة الموسم الماضي من كأس مصر التي تستكمل هذا الموسم على يد بيراميدز في نصف النهائي. وسيسعى الزمالك لاستعادة طريق الانتصارات من جديد على أمل العودة لمنطقة المنافسة ومحاولة اللحاق بالأهلي أو على الأقل احتلال الوصافة للحفاظ على مقعده في دوري أبطال أفريقيا. ويترقب الزمالك عودة التألق للثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور بخلاف ظهور التونسي سيف الدين الجزيري بمستويات أفضل. على الجانب الآخر يحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 31 نقطة بقيادة مديره الفني علي ماهر ولم يخسر الفريق في أي لقاء هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري. ويلعب اليوم أيضا بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا وإنبي مع سموحة وتم تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود لانشغال الأهلي بالاستعداد لمونديال الأندية.