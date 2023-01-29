القادسية «يواعد» الكويت في نصف النهائي

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ضرب القادسية موعداً مع الكويت في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الأمير بعد فوزه على الفحيحيل 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الدور ربع النهائي للمسابقة. سجل للقادسية العاجي مامادو سورو (60)، وسجل للفحيحيل التونسي يوسف بن سودة (70).

وكان القادسية الطرف الأفضل في الشوط الأول والأكثر سيطرة على الكرة، لكنه فشل في الوصول إلى مرمى الحارس خالد العجاجي، بينما اعتمد الفحيحيل على الهجمات المرتدة التي لم تثمر عن أي خطورة. وفي الشوط الثاني، بدا الفحيحيل أكثر نشاطاً وهدد مرمى القادسية في أكثر من مناسبة أبرزها تسديدة من يعقوب الطراروة (50). لكن القادسية هو من افتتح التسجيل عن طريق مامادو سورو الذي استغل عرضية راشد الدوسري وحولها إلى المرمى في الدقيقة 60. واحتاج الفحيحيل إلى 10 دقائق للعودة إلى المباراة اثر رأسية من التونسي يوسف بن سودة عانقت الشباك رغم مضايقة الحارس علي جراغ الذي طالب بخطأ، لكن الحكم أكد صحة الهدف. ولم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير بالنتيجة لتذهب المباراة إلى الأوقات الإضافية التي لم تحمل هي الأخرى أي جديد. وجاء الحسم في ركلات الترجيح التي ابتسمت للأصفر بعد أن سجل له بدر المطوع، ومامادو سورو، وخالد إبراهيم، وعدي الصيفي. وسجل للفحيحيل نايف حميد، ولويس فرناندو، ويوسف بن سودة، وأضاع فهد الرشيدي وحسين دشتي.

ولحق القادسية بالكويت والعربي اللذين تأهلا أول من أمس بفوز الأول على السالمية 1-0، والثاني على النصر بالنتيجة ذاتها.

في المباراة الأولى، انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف وسط محاولات من الفريقين للتسجيل والظفر بالتأهل دون جدوى. وفي الأشواط الإضافية حسم الكويت تأهله بعد تسجيل لاعبه التونسي ياسين العامري هدف الفوز بالدقيقة 102. وفي الثانية، سجل هدف العربي اللاعب السنوسي الهادي في الدقيقة 20 ليحسم تأهل فريقه للدور نصف النهائي وسط محاولات من النصر لتعديل النتيجة دون جدوى.

