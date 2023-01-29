فساد يوفنتوس... وفسادنا؟

محلية

كتبنا مقالات كثيرة عن سوء تنظيم ما يسمى «بالاحتراف الجزئي «الذي يطبق في الكويت فقط! وحاولنا قدر المستطاع تثقيف القيادات الرياضية بكافة المجالات والالعاب والمستويات والفئات بأن اسلوب تنظيم هذه الفكرة خطأ وسهل التلاعب فيه.... الخ. فلن اعيد ما قلته سابقا حتى لا استدعى مرة أخرى من هيئة الـ......؟ ولكن ما جعلني اكتب هذه المقالة هو ما كرره نادي يوفنتوس الايطالي بكرة القدم في موضوع التهرب او تقديم بيانات غير صحيحة عن لاعبيه المحترفين؟ حيث اثبت الاتحادان الاوروبي والايطالي بتلاعبه بهذه البيانات تهرباً من الضرائب...! وحوكم باستقطاع 15 نقطة من نتائج مبارياته بالدرجة الممتازة ونزوله من المركز الثاني الى المركز العاشر كعقاب رادع له مع غرامات مالية كبيرة ومنعه من تسجيل لاعبين جدد مستقبلاً... وللعلم هذه المرة الثانية التي يعاقب على الحدث نفسه، ولكن في السابق عوقب بإنزاله الى الدرجة الأولى من الدوري. هل وضحت الصورة لديكم؟!. يا من تديرون الرياضة الحكومية والأهلية في الكويت وهل ستستفيدون من هذه الدروس التي تعتبر على مستوى عالٍ من الحرفية الكروية وفي كيفية مراقبة عمليات التسجيل والشراء والبيع التي يشوبها في بعض الاحيان موضوع «غسيل الاموال» فكرة القدم اصبحت تجارة مربحة للكل من غير استثناء وتحدث فيها الكثير من الألاعيب التجارية الفاسدة التي تحتاج الى جهاز رقابي دقيق «ما يخرش المية» وليس بأسلوب الثقة العمياء والبيانات الورقية التي نحن اشطر الناس بها..؟ رسالتي لاجهزة الرقابة في الحكومة والمؤسسات الرياضية الاهلية.. هي ان تستفيدوا من فساد يوفنتوس «تفهم ما تفهم مو مشكلتي».

