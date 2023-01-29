الجهراء قدم عبدالكريم حسن

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قدم نادي الجهراء لاعبه الجديد، القطري الدولي عبد الكريم حسن بحضور رئيس نادي الجهراء، خالد الجار الله، وأعضاء مجلس الادارة.وانضم المدافع القطري الفائز بجائزة أحسن لاعب في آسيا 2018 إلى الجهراء قادماً من السد في أولى صفقات مجلس إدارة النادي الجديد الساعي إلى تدعيم صفوف الفريق. وقال الجارالله خلال تقديم اللاعب إن حضور لاعب بقيمة عبد الكريم حسن، من شأنه أن يصب في مصلحة الكرة الكويتية، مشيرا إلى أن التعاقد مع الدولي القطري، جاء بعد منافسة من أندية كثيرة. وأضاف أن نادي السد القطري يحظى بتقدير كبير من إدارة الجهراء، لافتا إلى أن غياب التواصل جاء نظرا لضيق الوقت، وسط دخول أطراف أخرى في صراع التعاقد مع اللاعب. من جانبه، أعرب عبد الكريم حسن عن ارتياحه للتواجد مع الجهراء، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا لخدمة الفريق. ولفت إلى أن الأمور الإدارية لا تشغله في الوقت الحالي، معربا عن ثقته بالإدارة القانونية التي تتولى الأمر.

