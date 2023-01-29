عاشور: حققنا الأهم

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أبدى البحريني علي عاشور مدرب الكويت رضاه عن نتيجة مباراة فريقه مع السالمية في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الأمير والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف. وقال عاشور في تصريحات صحافية بعد المباراة إن فريقه حقق الأهم وهو الفوز وبلوغ الدور نصف النهائي، مشدداً على أن هذا الفوز لن يجعل الجهاز يغفل عن الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها الفريق. وأضاف: «مباريات الكؤوس تتطلب التركيز، وترجمة أنصاف الفرص إلى أهداف»، موضحاً: «رغم أننا لم نكن أصحاب الأفضلية المطلقة، نجحنا في تسجيل هدف، وحافظنا على نظافة الشباك». وتابع: «الثغرات الدفاعية، منحت السالمية أكثر من فرصة للتسجيل»، معربا عن أمله في تصحيح الأوضاع، قبل مباراة الدوري أمام العربي مطلع فبراير المقبل. ولم يغفل عاشور ضغط المباريات في بطولة كأس الأمير، مبينا: «72 ساعة غير كافية لإعادة تجهيز اللاعبين، لمواجهات حاسمة، تقام بنظام خروج المغلوب».